российские боевики нанесли удары по центру Славянска: есть жертвы и пострадавшие (видео)

В понедельник 27 марта российские террористы обстреляли центр Славянска в Донецкой области. Попадания пришлись по автомобилям мирных жителей и по домам.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрелов пострадали мирные жители города.

"Спасатели ликвидировали пожары трех авто после террористического обстрела в Славянске. На месте атаки также спасен человек. К сожалению, есть погибший и пострадавшие", – говорится в сообщении.

На террористический акт со стороны россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале он написал:

"Еще один день, начавшийся с терроризма рф. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", – добавил президент.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о двух жертвах обстрела и о 25 раненых (среди них один ребенок).

"Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов – таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска", – написал он в Фейсбуке.

По его словам, россияне для атаки по городу применили две ракеты С300.

"Кроме того, в это же время ракетный удар получил Дружковка - две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили. По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших в настоящее время нет", — добавил Кириленко.

Напомним, с утра 27 марта в оккупированных россией украинских городах прогремела серия взрывов. В частности, в Мариуполе был взорван автомобиль российского боевика Михаила Москвина, возглавившего оккупационную полицию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!