российские диверсанты ворвались на Сумщину: ДРГ врага обезврежена бойцами терробороны (фото)

В Сумской области бойцы Сил территориальной обороны помешали российской диверсионно-разведывательной группе ворваться на территорию Украины.

Как сообщил генерал-лейтенант, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, инцидент произошел вечером 3 февраля вблизи Глуховской общины. Воины опорного пункта заметили десяток вооруженных диверсантов и начали бой.

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"Уже за несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил. Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых", — сообщил Наев.

По его информации, вторая группа диверсантов пыталась обойти опорный пункт с бокового фланга.

"Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. Победитель длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", — добавил командующий Объединенными силами ВСУ.

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