российские войска могут повторить наступление на Харьков – начальник Харьковского гарнизона

Харьковская область с наступлением холодов представляет угрозу пережить еще одно наступление российских боевиков. На "взятие Харькова" могут бросить неподготовленных мобилизованных россиян.

Такое мнение высказал начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник. По его мнению, российские интервенты попытаются отрезать Харьков от Киева.

Мельник считает, что мобилизованных бросят наступать на Харьковщину "только земля промерзнет" - тогда они пойдут в атаку. Они будут пытаться перекрыть города и поставки оружия.

Командующий войсками Харьковского военного округа отметил, что группы из десяти-двадцати российских военных уже пересекают границу для разведки и диверсий.

Мельник говорит: как и в феврале 2022 года, россияне постараются отрезать Харьков от Киева, чтобы украинские войска на Донбассе не могли двинуться на запад на помощь столице. россияне также будут атаковать на запад, в сторону такого города, как Ривне, расположенный между Киевом и польской границей. Они будут иметь целью "прекратить поставки западного оружия".

Мельник считает, что российские бойцы будут плохо вооружены и плохо обучены, "как и многие недавно мобилизованные солдаты".

Генерал добавил: "Не сомневаюсь, что россияне снова пойдут на Харьков большими силами неподготовленной армии мобилизованных солдат. Но, как говорил генерал Залужный, нам придется убить их всех".

Между тем независимый военный аналитик Олег Жданов в комментарии изданию сказал, что "немедленной атаки" не будет: "Надо иметь чем атаковать".

По его мнению, развернуть широкомасштабное наступление россияне пока не могут, потому что российской оборонке не хватает высокотехнологичного оружия.

"Сталин сказал, что количество важнее качества. путин пытается ему подражать", — добавил он. Эксперт напомнил, что во время боев на востоке Украины у российских солдат не было даже элементарной экипировки.

Что касается возможного наступления с территории Беларуси, Жданов оценил количество российских военных на белорусской границе, "которые могут двигаться на Киев", в 10 тысяч. Это может быть признаком, что наступления на Киев никто не готовит. Также эксперт считает, что путину не удастся склонить к войне в Украине беларусской армии, потому что "она отдала россиянам все свое оружие".

Ранее военный эксперт Сергей Грабский назвал "фантастической" возможность наступления россиян с территории Беларуси.

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