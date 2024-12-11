Российский Таганрог подвергся ракетной атаке: есть попадание в предприятие, сгорело 14 автомобилей (фото)

В ночь на 11 декабря российские власти сообщили о ракетной атаке на город Таганрог в Ростовской области. По словам исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсара, в результате удара повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей на парковке.

Об этом сообщил и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, русские паблики. "Сегодня ночью ракетную атаку получил Таганрог. Повреждения получили промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей," — заявил он.

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Российские Telegram-каналы сообщают, что жители Таганрога слышали не менее 10 взрывов и звуки стрельбы. По словам очевидцев, взрывы начались около 4:20 утра по местному времени.

Официальных деталей о причинах взрывов и возможных жертвах пока нет.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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