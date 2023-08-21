Российское Минобороны заявило о сбитии БПЛА в Подмосковье: во всех аэропортах Москвы объявлен план 'Ковер'

Утром 21 августа во всех московских аэропортах объявили план "Ковёр". Власти России в очередной раз обвинили Украину в атаке БПЛА на столицу страны-агрессора.

Все ближайшие рейсы были задержаны на прилет и вылет, часть самолетов перенаправлена в другие регионы. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Российские минобороны заявили, что силами ПВО якобы обнаружили дрон над Московской областью, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, появились фото уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы", запускавшем ракеты по Украине

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