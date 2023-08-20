Масштабный пожар разгорелся в Подмосковье на складе OZON: к тушению привлекли вертолеты (видео)

В Подольске под москвой загорелся огромный состав OZON. Как сообщают российские паблики, для тушения пожара в Подмосковье привлекли вертолеты.

По данным "Базы", на место пожара отправлены пожарные расчеты из разных районов Московской области. На месте развернут штаб.

Поскольку сотрудники МЧС имеют проблемы с водой для тушения пожара, привлечены пожарные вертолеты.

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"Сотрудников склада эвакуировали. Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье увеличилась до 500 метров. Сейчас горит кровля и продукция в коробках на стеллажах. При этом у пожарных заканчивается вода, а источники для набора воды находятся на большом расстоянии от места пожара. На помощь местным пожарным направлены расчеты из Москвы. Локализовать пожар пока не удалось", – говорится в сообщении.

россияне пишут, что пожар произошел в здании высотой примерно 6 с половиной этажей. Горит секция "Б" стеллажного хранения.

"По словам источников, в том числе горит хранящаяся на складе продукция, однако пресс-служба OZON утверждает, что блок не эксплуатировался и товары там не хранились", – пишут местные ТГ-каналы.

Напомним, 20 августа в Москве ввели план "Ковер" в аэропортах из-за атаки беспилотников, а в Курске дрон атаковал железнодорожный вокзал.

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