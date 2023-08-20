Масштабна пожежа розгорілася у Підмосков'ї на складі OZON: до гасіння залучили гелікоптери (відео)

У Подільську, що під Москвою, загорівся величезний склад OZON. Як повідомляють російські пабліки, для гасіння пожежі у Підмосков'ї залучили гелікоптери.

За даними "Бази", на місце пожежі відправлено пожежні розрахунки з різних районів Московської області. На місці розгорнуто штаб.

Оскільки співробітники МНС мають проблеми з водою для гасіння пожежі, залучено пожежні гелікоптери.

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"Співробітників складу евакуювали. Площа пожежі на складі OZON у Підмосков'ї збільшилась до 500 метрів. Зараз горить покрівля та продукція у коробках на стелажах. При цьому у пожежників закінчується вода, а джерела для набору води знаходяться на великій відстані від місця пожежі. На допомогу місцевим пожежникам направлено розрахунки з Москви. Локалізувати пожежу наразі не вдалося", – йдеться у повідомленні.

росіяни пишуть, що пожежа сталася у будівлі заввишки приблизно 6 з половиною поверхів. Горить секція "Б" стелажного зберігання.

"За словами джерел, у тому числі горить продукція, що зберігається на складі, проте прес-служба OZON стверджує, що блок не експлуатувався і товари там не зберігалися", – пишуть місцеві ТГ-канали.

Нагадаємо, 20 серпня у москві ввели план "Килим" в аеропортах через атаку безпілотників, а в Курську дрон атакував залізничний вокзал.

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