российскую БПМ вместе с десантом разнес FPV-дрон: видео бойцов 12-й бригады

Дрон 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины взорвал российскую боевую машину пехоты и десант врага. Как минимум, ликвидированы пять российских интервентов.

Видео уничтожения вражеской техники показали в Телеграм-канале "Азова". Отмечается, что удачная ликвидация произошла с помощью всего одного удачного попадания.

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"Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ прицельно попадают в БМП противника с пехотой. После остановки движения, бронетехника была уничтожена", – говорится в описании к видео.

Также в "Азове" показали, как ударными дронами украинские воины уничтожают оккупантов вблизи Тернов на Кременском направлении.

Бойцы 12-й бригады специального назначения разбили личный состав врага с помощью сбросов боеприпасов.

Напомним, 1 марта вблизи Авдеевки Силы обороны мощно уничтожили штурмовую группу из более 30 оккупантов и столько же их техники.

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