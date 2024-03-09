російську БПМ разом з десантом розніс FPV-дрон: відео бійців 12-ї бригади

Дрон 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України підірвав російську бойову машину піхоти та десант ворога. Як мінімум, ліквідовано п'ятьох російських інтервентів.

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Відео знищення ворожої техніки показали у Телеграм-каналі "Азову". Зазначається, що вдала ліквідація відбулася за допомогою всього одного вдалого влучання.

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"Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ прицільно влучають у БМП противника з піхотою. Після зупинки руху, бронетехніку було знищено", – йдеться в описі до відео.

Також в "Азові" показали, як ударними дронами українські воїни нищать окупантів поблизу Тернів на Кремінському напрямку.

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення розбили особовий склад ворога за допомогою скидів боєприпасів.

Нагадаємо, 1 березня поблизу Авдіївки Сили оборони потужно знищили штурмову групу з понад 30 окупантів та стільки ж їхньої техніки.

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