Россия атаковала беспилотниками энергообъект в Ровенской области: что со светом

В ночь на 10 июля российские оккупанты совершили атаку беспилотниками на энергетический объект в Ровенской области, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает Ровенская ОВА в Telegram.

"Сегодня ночью враг совершил атаку БПЛА на энергообъект в Ровенской области. В отдельных районах региона обесточивались бытовые и промышленные потребительские", – рассказали в Укрэнерго.

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Сообщается, что по состоянию на 7 утра энергопитание потребителей восстановили. На объекте сейчас продолжаются аварийно восстановительные работы.

Председатель Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что возгорание уже локализовано и обошлось без пострадавших.

В Воздушных силах отметили, что враг атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл.

В результате боевой работы украинским защитникам удалось сбить 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

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