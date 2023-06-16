россия атаковала Киев 'Кинжалами' и 'Калибрами' во время визита африканской делегации: все цели сбила ПВО

В пятницу, 16 июня, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В воздушных силах заявили об угрозе баллистики.

После серии взрывов воздушная тревога была отменена. В Командовании Воздушных сил сообщили, что нашим защитникам удалось сбить 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных БПЛА.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ракетная атака россиян произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран.

"Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться кто-либо. Мы помним, что ракеты летели также тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш", – добавил он.

По мнению Ермака, россияне взрывают глобальную безопасность и действуют террористическими методами.

"Мы должны объединиться вокруг Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира. Только сильная дипломатия и сильная позиция может положить конец терроризму России. Ведь это касается каждого, каждого государства, которое хочет существовать и сохранить мировой порядок", – добавил он.

Тем временем стало известно, что в Киевской области в результате российской ракетной атаки были повреждены дома мирных жителей.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в Телеграм-канале отметил : "В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие".

Напомним, 16 июня в Киев прибыли президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие главы африканских государств, участвующих в "мирной миссии". У них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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