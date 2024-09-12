россия атаковала Конотоп 'шахедами': повреждены дома, учебные заведения и медицины, ранены 14 человек (фото)

В результате вражеского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 12 сентября 14 человек получили ранения. Повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин. В городе отсутствует свет.

Об этом сообщает военная администрация Сумской области.

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"Россияне применили БПЛА типа "Шахед", направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины.

Предварительно, в результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 13 человек".

В ОВА отметили, что на месте работают аварийно-спасательные службы.

Последствия атаки. Источник: Сумская ОВА Последствия атаки. Источник: Сумская ОВА

Последствия атаки. Источник: Сумская ОВА Последствия атаки. Источник: Сумская ОВА

Последствия атаки. Источник: Сумская ОВА Последствия атаки. Источник: Сумская ОВА

В пятницу, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, по предварительным данным, используя пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.

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