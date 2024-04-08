россия атаковала объект инфраструктуры в Житомирской области: есть угроза загрязнения воздуха, учеников перевели на дистанцию

Ночью в понедельник, 8 апреля, россия атаковала Украину с помощью 24 БПЛА типа Shahed. Нападение произошло на объект инфраструктуры в Житомирской области, что привело к прямой угрозе загрязнения воздуха. В связи с этим в городе Звягель временно перешли на дистанционное обучение в общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщил Звягельский городской совет в Facebook. В частности, отмечается, что россия атаковала объект инфраструктуры, жертв среди мирного населения не зафиксировано.

"Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами. В частности комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования. Относительно учреждений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы", – говорится в сообщении.

Читайте также: Ночью 7 апреля оккупанты обстреляли Харьков дронами

Позже стало известно, что меры "превентивные" – загрязнение воздуха в Звягельской громаде пока нет. Сейчас там работает экологическая инспекция. Пострадавших из-за атаки россиян инфраструктурного объекта нет. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Тревогу в области объявили в 1:16 ночи, продолжалась она до 3:41 ночи.

В 2:46 Звягельский городской совет опубликовал сообщение о необходимости сохранять информационную тишину и не выкладывать в сеть работу средств ПВО и последствия российских ударов.

Напомним, ночью 8 апреля, украинские Воздушные силы успешно уничтожили 17 вражеских беспилотников типа Шахед над территорией Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областей. В результате падения обломков зафиксированы разрушения в Одесской и Николаевской областях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!