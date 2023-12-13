Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами: в Киеве пострадали более 50 человек, среди которых 6 детей (фото и видео)

В ночь на 13 декабря российские боевики нанесли удары по Украине баллистическими ракетами и беспилотниками типа "Shahed". Враг атаковал из района Балаклавы в оккупированном Крыму.

Как сообщили в Воздушных Силах, 10 беспилотников были сбиты в Одесской области. Ракеты российские оккупанты направили по Киеву. Все 10 воздушных целей были обезврежены.

По данным руководителя Офиса президента Андрея Ермака, известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Фото и видео последствий ударов по Киеву:

По данным сил обороны Юга, в Одесской области враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.

"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136". Один из сбитых дронов упал на территорию предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", – отмечается в сообщении.

Стало известно, что в результате атаки БПЛА по Одесщине ранены двое гражданских сотрудников авторемонтного предприятия. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, из которых 3 - выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры.

В Киеве последствия ракетной атаки россиян более серьезные. По данным КМВА, ракетные обломки попадали в несколько районов столицы.

Голосеевский район – обломки сбитых ракет упали на проезжую часть дороги.

Дарницкий район – обломки упали на частный дом, произошел пожар.

Деснянский район – из-за падения обломков на многоэтажку произошел пожар. Спасены 17 человек, из них 7 детей.

Днепровский район – Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах. Пожар в частном жилом доме. Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома. Частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Также в Днепровском районе обломки ракет повредили проезжую часть и водопроводную сеть.

"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Самый старший - 80 лет, самый молодой - 5 лет. Всем оказана медицинская помощь", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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