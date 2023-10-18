россия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью: попали в жилой дом, есть погибшие (фото, видео)

Россияне нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья ночью 18 октября. Попали в многоэтажное здание в центре города, под завалами находятся люди. В результате попадания погибли два человека, есть пострадавшие, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его словам, в многоэтажке повреждено восемь квартир.

"Жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье. Работы продолжаются", – написал Малашко.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram сообщил, что на месте попадания идет поисково-спасательная операция.

По состоянию на 05:00 было известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считались пропавшими без вести.

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"Частно разрушены квартиры в двух подъездах дома. Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости", - написал он.

По предварительной информации, Россия ударила по Запорожью ракетами С-300. Одна из них попала в многоэтажку, вторая – позади нее.

"Правоохранительные органы ищут, где именно это было, но обращений пока не было", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, оккупанты обстреляли общежитие в Славянске.

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