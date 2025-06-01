Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 1 июня, российские войска нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли и ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram. Отмечается, что во время тревоги никаких построений или массовых сборов не было.

"Отмечаем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", – говорится в публикации.

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Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия и назначено служебное расследование. Командование оперативного командования "Восход" также сотрудничает с правоохранительными органами.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности", – добавили в пресс-службе.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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