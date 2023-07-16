россия ночью обстреляла Харьков ракетами С-300: есть попадания в стадион, повреждены дома и авто (фото)

В ночь на воскресенье, 16 июля, город Харьков стал объектом нападения российских оккупантов, сопровождавшегося взрывами. В 01.29 была объявлена тревога в Харьковской области, предупреждая о возможности применения баллистического оружия со стороны российских сил.

Информацию об обстреле Харькова также подтвердил мэр Игорь Терехов. По данным телеканала "Суспільне", в городе произошли три взрыва.

Читайте также: россияне атаковали Украину "Шахедами", есть попадания в Одессе: ПВО уничтожило 26 из 28 целей

Прокуратура зафиксировала последствия ракетного удара по Харькову. Под руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По предварительным сведениям следствия, 16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Фиксируется попадание двух ракет С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе.

Считается, что удар был совершен из Белгородской области России. В результате обстрела повреждены четырехэтажный дом и частные автомобили горожан.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в центральной части города зафиксированы "прилеты" ракет.

"Одна ракета в Шевченковском районе Харькова без разрушений, пока нет информации о пострадавших. По другим ракетным ударам – спасатели ГСЧС проводят осмотр территорий. Вероятно, по Харькову были выпущены ракеты С-300", – добавил городской голова.

Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью, примерно в 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили 4 ракеты ЗРК С-300 по Харькову.

"Две ракеты взорвались в воздухе, а остальные две попали в землю - на стадионе и в дорожное покрытие в Шевченковском районе города Харькова. В четырехэтажном доме были повреждены окна. Информации о пострадавших нет", – отметил он.

Напомним, ночью 13 июля российские боевики атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed". Были уничтожены десятки воздушных целей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!