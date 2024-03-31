россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине: сколько ракет и дронов сбили

В ночь на 31 марта россия запустила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Пуски были осуществлены из саратовской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Также была осуществлена атака баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и КАР Х-59 с оккупированных территорий Запорожья.

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11 ударных БпЛА типа Shahed запускали из российского приморско-ахтарска и из оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Напомним, 29 марта российская армия осуществила комбинированный удар по Украине. Тогда враг запускал крылатые ракеты, "Кинжалы" и дроны.

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