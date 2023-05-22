россия совершила массированную атаку на Днепропетровщину: силы ПВО сбили 15 БПЛА и 4 ракеты (фото)

Ночью 22 мая Днепропетровская область была подвергнута атакам российских сил по разным видам дальнобойного вооружения. Местные жители Днепра услышали до двух десятков мощных взрывов в течение короткого времени. В 04:25 Сергей Лысак разместил официальное сообщение об атаке российских сил на регион. Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там изуродованы 3 здания.

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Сергей Лысак, глава Областной военной администрации региона, сообщил в своем телеграмм-канале, что Силы обороны успешно отразили атаку. В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Благодаря Силам обороны мы отбили атаку. Детали будут предоставлены позже. Сейчас не желаем комментировать. Будьте серьезными по правилам военного положения", – написал он.

Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Избиты и 25 частных машин и 2 автобуса.

В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.

"Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается", – добавил Лукашук.

Несколько раньше, в 3:44, Лисак призвал жителей области оставаться спокойными и находиться в укрытиях до окончания тревоги. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области в 2:28.

По сообщениям мониторинговых пабликов в социальных сетях, регион был подвергнут комбинированной атаке вражеских сил, включая ракеты Х-22, Х-101/555 и "Шахеды". В 04:05 объявлено о прекращении атаки в Днепропетровской области. Однако в 4:40 тревога еще продолжалась в других областях.

Интересно, что местные власти относятся к атаке даже с определенным юмором. Мэр Днепра Борис Филатов сделал такой комментарий: "Полез за колбасой в холодильник... Почему всегда после обстрелов хочется есть?"

Также сообщается, что ракеты воздушного базирования были запущены из региона Каспийского моря в России и также были выпущены "Шахеды", которые российская сторона называет "Геранями".

Наши силы противовоздушной обороны продолжают работать, поэтому мы сохраняем информационную тишину и не фиксируем их работу на фото или видео.

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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