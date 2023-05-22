росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину: сили ППО збили 15 БПЛА і 4 ракети (фото)

Уночі 22 травня Дніпропетровська область була атакована російськими окупаційними військами з різних видів далекобійного озброєння. Місцеві мешканці Дніпра почули до двох десятків потужних вибухів протягом короткого часу. О 04:25 Сергій Лисак розмістив офіційне повідомлення про атаку російських сил на регіон. Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

Читайте також: ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення й ускладнюють знаходження ворога в місті, – Маляр

Сергій Лисак, очільник Обласної військової адміністрації регіону, повідомив у своєму телеграм-каналі, що Сили оборони успішно відбили атаку. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Завдяки Силам оборони ми відбили атаку. Деталі будуть надані пізніше. Зараз не бажаємо коментувати. Будьте серйозними щодо правил воєнного стану", – написав він.

Відео дня

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

"Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто. Обстеження території продовжується", – додав Лукашук.

Дещо раніше, о 3:44, Лисак закликав мешканців області залишатися спокійними і перебувати в укриттях до закінчення тривоги. Повітряна тривога була оголошена на Дніпропетровщині о 2:28.

За повідомленнями моніторингових пабліків у соціальних мережах, регіон був підданий комбінованій атаці ворожих сил, включаючи ракети Х-22, Х-101/555 та "Шахеди". О 04:05 оголошено припинення атаки в Дніпропетровській області. Однак о 4:40 тривога ще тривала в інших областях.

Цікаво, що місцева влада ставиться до атаки навіть з певним гумором. Мер Дніпра Борис Філатов зробив такий коментар: "Поліз за ковбасою в холодильник... Чому завжди після обстрілів хочеться їсти?"

Також повідомляється, що ракети повітряного базування були запущені з регіону Каспійського моря в росії, і також були випущені "Шахеди", які російська сторона називає "Геранями".

Наразі наші сили протиповітряної оборони продовжують працювати, тому ми зберігаємо інформаційну тишу і не фіксуємо їхню роботу на фото або відео.

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!