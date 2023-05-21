ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення й ускладнюють знаходження ворога в місті, – Маляр

Попри заяву російських бойовиків про повне захоплення Бахмуту у Донецькій області 20 травня, українські Збройні Сили продовжують зменшувати чисельність армії РФ на цій ділянці фронту. Зокрема, ЗСУ вдалося взяти місто у напівоточення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста", – написала вона у своєму Телеграм-каналі.

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За її словами, триває просування наших військ у передмісті по флангах, аби ускладнити ворогу знаходження у Бахмуті.

"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак", – додала вона.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут коротко: "Думаю, що ні".

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