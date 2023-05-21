Байден назвав число росіян, які загинули в битві за Бахмут (відео)

У неділю, 21 травня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив упевненість, що Україні вдасться провести вдалий контрнаступ та перемогти росіян у війні. За даними Байдена, російська сторона вже втратила понад 100 тисяч солдатів лише у боях за Бахмут на Донеччині.

"Правда в тому, що понад 100 тисяч росіяни втратили у Бахмуті (можливо, йдеться не тільки про загиблих, а й про санітарні втрати. - Ред.)... Це компенсувати дуже важко. Це спустошене місто, там мало що залишилося", — сказав Байден під час спілкування з журналістами у Японії після саміту G7.

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Коментуючи контрнаступ ЗСУ та можливі терміни його проведення, американський лідер зауважив, що "сказати чітко, коли це буде" неможливо.

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"Ви думаєте, я буду вам розповідати про плани щодо наступу?.. Якщо я відповім, то успіху не буде. Але факт у тому, що ми в приватному порядку віч-на-віч говорили із Зеленським… Я знаю, але я вам не скажу, оскільки це буде нерозумно з мого боку. Хочу сказати, що надії й очікування такі, що вони (ЗСУ. - Ред.) досягнуть успіху, і Росія чітко зрозуміє, що у неї будуть втрати", – сказав він.

У цьому контексті президент США нагадав підготовку українських воїнів американськими та натівськими спеціалістами і додав, що сумнівів в успіху українського контрнаступу він не має.

"Давайте я так скажу. Ми (США. - Ред.) та наші союзники по НАТО знаємо, скільки вони навчили бригад, який стан цих бригад. І в нас є очікування щодо ймовірності їхнього успіху".

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

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