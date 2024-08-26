Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину ракетами, дронами, баллистикой: в Луцке поврежден многоэтажный дом, в городах перебои со светом

оккупанты запустили ракеты по территории Украины. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице, Днепре, Хмельницком.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram.

"В воздухе 6 самолетов Ту-22М3!". После этого Воздушные силы сообщили о 2 ракетах, летевших курсом на Черниговщину и о ракетах на Полтавщине, летевших в юго-западном направлении. Также ПС написали о крылатой ракете, которая двигалась из Херсона в северо-западном направлении и ракете в направлении Запорожья.

"КР на Черниговщине в юго-западном направлении! КР на Миргород! КР на Кропивницкий! Угроза для Киевщины!". Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове раздаются взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что "из-за ситуации безопасности на некоторое время будет перекрыто движение плотиной ДнепроГЭС". Позже Воздушные силы сообщили о воздушных целях в Днепре, Виннице, Кривом Роге и ракетах курсом на Днепр и Хмельнитчину.

В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали по поводу пострадавших уточняются. Во многих городах перебои со светом.

Уже известно о по меньшей мере одном погибшем в результате массированной атаки: на Днепропетровщине погиб 69-летний мужчина. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах. Случилось несколько возгораний, – сообщили в ОВА.

В Киеве и Житомире проблемы с водоснабжением.

Последствия вражеской атаки:

В Луцке поврежден жилой дом. Предварительно, пока 1 погибший в результате атаки.

Ровно – удар по объекту энергетики;

Днепр, Кривой Рог — один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме;

В Полтавской области враг обстрелял промышленный объект — известно о 5 раненых;

В Запорожском районе также погибший.

В Киеве из-за обесточивания объектов отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах, сообщил Киевводоканал. Свет исчез также в студии "Единого телемарафона". Также по городу отсутствует энергоснабжение;

Из-за попадания во Львовской области могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. В городе также есть перерои и с электроснабжением;

В Житомирской области отсутствует электроснабжение, в Житомире приостановили водоснабжение;

Хмельницкводоканал переключается на резервное питание с помощью генераторов. В городе сообщают о перебоях с электроснабжением.

В результате российской комбинированной атаки в Житомирской области погибла женщина, в Одесской области - 4 раненых, среди которых ребенок; Всего по состоянию на 11 утра оккупанты убили 4 гражданских: по одному человеку в Луцке, Запорожье и Днепропетровщине.

Последствия атаки на Луцк. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Луцк. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Луцк. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Луцк. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Луцк. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Луцк. Источник: ГСЧС

Напомним, 20 августа армия РФ атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего трое детей получили ранения.

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