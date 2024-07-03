россия ударила ракетами и БПЛА по Днепру: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Оккупационная российская армия 3 июля атаковала Днепр ракетами и дронами. В результате взрывов в городе зафиксированы повреждения домов, торгового центра, автозаправочной станции, автомобилей.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в результате российской комбинированной атаки на город четыре человека погибли, 34 пострадавших.

"Треть из них – в больнице. Состояние двух местных медики оценивают как тяжелое. У людей в основном осколочные ранения и резаные раны. Ушибы и переломы", – добавил Лысак.

Читайте также: В Крыму успешно атакован склад с "шахедами" на мысе Фиолент (фото, видео)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опубликовал фото последствий российской атаки. По его словам, поврежден один из торговых центров города. "Побитые автомобили, окна, задело заправочную станцию. Все последствия выясняются", — добавил он. Вблизи одного из медучреждений в Днепре произошел пожар.

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk Взрывы в Днепре 3 июля 2024. Источник: t.me/mykola_lukashuk

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил подробности российской атаки. По его словам, оккупанты тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БпЛА типа "Shahed" атаковали Днепропетровщину.

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей: крылатую ракету "Искандер-К"; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59; 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136"; 1 БпЛА ОТР "Орлан-10"", – добавил Олещук.

Напомним, в Вольнянске возросло количество пострадавших в результате российского удара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!