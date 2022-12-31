Россия устроила ракетный обстрел Украины перед Новым годом: есть попадания в Киеве, Николаеве, Хмельницком (подробности)

31 декабря, в канун Нового года, россия запустила десятки ракет по территории Украины

Во время воздушной тревоги в областях Украины работало ПВО. В Киеве слышали не менее 10 звуков взрывов. Взрывы также слышали в Хмельницком, Запорожье, Николаеве.

"Небо над Николаевом чистое. Звуки непонятны. Разбираемся", – сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Николаеве в результате прилетов в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил городской голова Сенкевич.

О работе ПВО также сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал взрывы в столице. В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, 6 из них медики оказали помощь на месте.

"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места. По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. В Соломье" ском районе медики сейчас госпитализируют трех пострадавших женщин", – написал он.

В Соломенском районе Киева взрыв прогремел между жилыми домами. В Печерском районе, возле станции метро "Дворец Украины" – попадание в гостиницу. Также разрушение есть в Голосеевском районе столицы. Информация уточняется.

"Разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском. Но один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет", - написал мэр Киева.

"В Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии. Во время атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики", – добавил позже Кличко.

В результате атаки в Киеве поврежден Дворец Украины.

"Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы!", – написал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Запорожье – в результате удара повреждены жилые дома, информация о пострадавших и разрушение уточняется.

Хмельницкий – город атакован ракетами, ранены 2 человека

В Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях было применено ограничение электроснабжения.

По предварительным данным, также ущерб был на Тернопольщине и Хмельнитчине.

Напомним, 29 декабря во время утренней массированной атаки на Украину российская федерация выпустила по мирным украинцам 69 ракет. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 54 вражеских ракет.

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