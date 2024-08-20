Россия запустила по Киеву 'Искандерами' и дронами: без разрушений и пострадавших

Под утро 20 августа российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. Враг запустил иранские дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, российская армия атаковала 9 областей Украины. Враг выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, крылатую ракету "Искандер-К", управляемые авиационные ракеты Х-59 и 26 ударных БПЛА типа "Shahed".

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Украинские защитники сбили 28 воздушных целей: крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской области.

Атака рф по Украине 20 августа. Источник: t.me/ComAFUA Атака рф по Украине 20 августа. Источник: t.me/ComAFUA

В Киевской городской военной администрации сообщили, что атака врага на столицу и Киевщину началась около шести утра. Это была уже 41 объявленная воздушная тревога для Киева с начала августа.

"По предварительной информации, враг атаковал столицу Украины с северного направления вероятно крылатыми ракетами типа Искандер-К. Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу. По информации на эту минуту – в Киеве без разрушений и пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа россия предприняла попытку атаки на Киев крылатыми ракетами "Искандер-К".

31 июля силы ПВО отразили самую массированную атаку россии на Украину с начала войны.

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