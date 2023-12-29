Россия запустила по Украине около 110 ракет, повреждены жилые дома, ТРЦ, родильный, школы. Все подробности, фото, видео

Россия ночью 29 декабря нанесла по Украине также ракетные удары, которые привели к жертвам и пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Россия выпустила около 110 ракет, большинство из которых удалось сбить, но однако есть попадания, погибшие и разрушения, сообщил президент Владимир Зеленский.

Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые", - написал президент.

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В нескольких городах есть прилеты

Конотоп

В Сумской ОВА в 06:44 подтвердили ракетный удар по городу Конотоп, в результате которого пострадали три человека, получили повреждения многоэтажка и СТО, загорелось авто.

Харьков

Город Харьков находился под несколькими волнами вражеских обстрелов ракетами С-300. Там произошли десятки попаданий, которые привели к гибели и ранению местных жителей.

Киев

В столице после серии громких взрывов с рассветом возник большой пожар в Подольском районе. А в Шевченковском районе обломки ракеты повредили складское помещение, под его завалами оказались люди. Из-под завалов состава достали тело погибшего, еще двоих ищут, общее количество раненых возросло до 20.

Днепр

После взрывов в Днепре во время ракетной атаки РФ загорелся один из торговых центров. В результате ракетной атаки в Днепропетровской области известно о четырех погибших.

Львов

Российские оккупанты попали в жилой дом во Львове; вероятно, из-за падения обломков ракеты возник пожар в лицее, погиб и ранен.

Одесса

В Одесской области в результате утренней атаки России уже пострадали 10 человек, среди которых двое детей 6-ти и 8-ми лет. Пострадавшие направлены в больницу. Два человека погибли в результате атаки. Имеется оперативная информация о повреждениях объектов инфраструктуры, жилой застройки.

Напомним, россия всю ночь атаковала Украину дронами, под утро совершила пуски ракет.

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