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Россия запустила по Украине около 110 ракет, повреждены жилые дома, ТРЦ, родильный, школы. Все подробности, фото, видео

Цихоцкая Мария

Россия запустила по Украине около 110 ракет, повреждены жилые дома, ТРЦ, родильный, школы. Все подробности, фото, видео

Россия ночью 29 декабря нанесла по Украине также ракетные удары, которые привели к жертвам и пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Россия выпустила около 110 ракет, большинство из которых удалось сбить, но однако есть попадания, погибшие и разрушения, сообщил президент Владимир Зеленский.

Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые", - написал президент.

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В нескольких городах есть прилеты

Конотоп

В Сумской ОВА в 06:44 подтвердили ракетный удар по городу Конотоп, в результате которого пострадали три человека, получили повреждения многоэтажка и СТО, загорелось авто.

Харьков

Город Харьков находился под несколькими волнами вражеских обстрелов ракетами С-300. Там произошли десятки попаданий, которые привели к гибели и ранению местных жителей.

Киев

В столице после серии громких взрывов с рассветом возник большой пожар в Подольском районе. А в Шевченковском районе обломки ракеты повредили складское помещение, под его завалами оказались люди. Из-под завалов состава достали тело погибшего, еще двоих ищут, общее количество раненых возросло до 20.

Днепр

После взрывов в Днепре во время ракетной атаки РФ загорелся один из торговых центров. В результате ракетной атаки в Днепропетровской области известно о четырех погибших.

Львов

Российские оккупанты попали в жилой дом во Львове; вероятно, из-за падения обломков ракеты возник пожар в лицее, погиб и ранен.

Одесса

В Одесской области в результате утренней атаки России уже пострадали 10 человек, среди которых двое детей 6-ти и 8-ми лет. Пострадавшие направлены в больницу. Два человека погибли в результате атаки. Имеется оперативная информация о повреждениях объектов инфраструктуры, жилой застройки.

Напомним, россия всю ночь атаковала Украину дронами, под утро совершила пуски ракет.

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Война в Украине