Россия запустила по Украине в новогоднюю ночь 122 'шахеда': во Львове полностью уничтожен музей Шухевича и поврежден университет, где учился Бандера (фото)

Первого января, в день рождения Степана Бандеры, российская армия полностью уничтожила музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове. Кроме того, было попадание в университет, где учился Степан Бандера.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще" - написал мэр Львова.

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Позже Садовый добавил, что в эту ночь враг также попал в другой объект национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", – написал Садовый.

Напомним, россия запустила по Украине около 110 ракет, повреждены жилые дома, ТРЦ, родильный, школы.

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