россияне ночью разрушили ракетой многоэтажку в Запорожье: есть жертвы и ранены, спасена беременная (фото и видео)

В ночь на 2 марта российские боевики совершили ракетный обстрел Запорожья. Одна из российских ракет попала в многоэтажку, разрушив более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Также обломками и взрывной волной были повреждены близлежащие дома.

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, спасатели разбирают завалы.

В областной ГСЧС сообщили, что продолжается проведение аварийно-спасательных работ на месте разрушенной части многоэтажного дома. Информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 7 утра были спасены 11 человек, из которых одна беременная женщина и 20 эвакуированы, из них 3 госпитализированы с травмами. Из-под завалов спасатели деблокировали 2 погибших.

На месте трагедии работает 24 единицы специальной техники ГСЧС и 95 спасателей. Для оказания психологической помощи на месте работают психологи ГСЧС.

"Для оказания помощи пострадавшим работало 7 бригад Скорой медицинской помощи, из которых 2 остаются дежурить на месте. Место происшествия находится под охраной полиции. К проведению аварийно-спасательных работ и поиску пострадавших, кроме экстренных и специальных служб, привлекли волонтеров "ОГНИК Запорожье" и 4 волонтера Отряда Быстрого Реагирования ОЧХУ в Запорожской области", — добавили в Службе спасения.

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