россияне ночью выпустили по Украине 29 дронов Shahed

В четверг, 5 октября, всю ночь русские боевики атаковали ударными дронами Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области. Враг выпустил 29 ударных БПЛА.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали территорию Украины из оккупированного Крыма. "Shahed" запускали из мыса Чауда.

"Всего зафиксированы пуски 29 ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Силы обороны юга Украины сообщили, что над Одесской областью уничтожены 5 беспилотников, Кировоградская — 9, Николаевская — 10.

"Есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Информация о пострадавших не поступала", – отмечается в сообщении.

Напомним, 1 октября россияне атаковали юг Украины "Шахедами". Силами ПВО было уничтожено не менее 15 БПЛА.

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