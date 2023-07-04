россияне ударили по Первомайскому 'Искандеру': пострадали более 30 человек (фото, видео)

Российские войска нанесли удар по городу Первомайскому на Харьковщине 4 июля ракетой "Искандер". В результате обстрела пострадали более 30 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Согласно нашим данным и выводам подразделений ГСЧС, наших правоохранителей, это была ракета типа "Искандер", – заявил он.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 17.30 количество пострадавших составляет 38 человек.

"Сейчас в результате обстрела российскими военными города Первомайский на Харьковщине известно о 38 раненых, из них – 12 детей. Наименьшему – 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте", – указали в прокуратуре.

Синегубов подчеркнул, что никаких промышленных и военных объектов у места удара нет. По состоянию на 17:00 известно о 35 раненых, среди которых 10 детей. Один десятимесячный ребенок находится в реанимации.

"По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, 2 младенца – 1 год и 10 месяцев). Есть поврежденные многоэтажки и авто", – в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак отметил, что по предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

Добавим, об ударе по Первомайскому стало известно в 13:35. Удар прокомментировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", – указал он.

Напомним, 3 июля по Украине снова были запущены ударные БПЛА со стороны российской федерации. Взрывы слышали в Кировоградской, Хмельницкой и Одесской областях. Всего было зафиксировано 17 запусков беспилотников, 13 из них были ликвидированы силами ПВО.

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