россияне ощутят ответ за атаку по Одессе, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную террористическую атаку россиян по Одессе, которая произошла 23 июля. Глава государства пообещал врагу, что он почувствует ответ, который Украина нанесет россиянам за этот террор.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Глава государства подчеркнул, что пострадавшие в результате ночной атаки получат необходимую помощь.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в разборе завалов и помогал жителям Одессы.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – обратился он к украинцам.

Напомним, ночью 23 июля враг еще раз атаковал Одесскую область ракетами разного типа. По данным Командования Воздушных сил, над Одессой ПВО сбило 9 из 19 различных типов ракет. Враг использовал для атаки 5 крылатых ракет "Оникс", 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 2 баллистических ракеты "Искандер-М".

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