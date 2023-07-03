россияне ударили дронами по центру Сум, есть попадания в жилой дом (фото)

В Сумах раздались взрывы. Враг атаковал город беспилотниками, есть попадания в многоэтажку.

Как сообщают местные жители в соцсетях, враг атаковал город дронами. Были слышны взрывы. В городе до сих пор доносится воздушная тревога.

"В Сумах слышны взрывы… В Сумской области продолжается воздушная тревога", – говорится в сообщении. Отмечается, что вражеский дрон атаковал многоэтажку.

Эту информацию подтверждает и издание "Суспільне".

В Сумской областной военной администрации призвали жителей региона находиться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

Также в Сумской ОВА сообщили, что этой ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья, было зафиксировано 12 взрывов. Под обстрелами находились Хотинская, Середино-Будская, Белопольская и Эсманская общины. "Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры", – добавили в областной администрации.

В АО "Сумыоблэнерго" заявили, что в результате обстрелов и из-за сложных погодных условий без света 4368 потребителей.

Напомним, 3 июля по Украине снова были запущены ударные БПЛА со стороны российской федерации. Взрывы слышали в Кировоградской, Хмельницкой и Одесской областях. Всего было зафиксировано 17 запусков беспилотников, 13 из них были ликвидированы силами ПВО.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!