россияне в очередной раз отчитались об уничтожении НIMARS, но снова оконфузились: подробности (фото, видео)

российские пропагандисты время от времени отчитываются об огромном количестве уничтоженной военной техники в Украине, которую нам передают международные партнеры.

И если раньше они выдавали сожженные комбайны за танки Leopard, то на этот раз объявили об уничтожении РСЗО HIMARS, хотя на самом деле это были их САУ.

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На этот момент обратили внимание пользователи Twitter. Так, на днях россияне обнародовали видео, заявив, что среди поля горят HIMARS. Они использовали для этого кадры, которые взяли в Телеграм-канале украинских военных.

На этих видео было показано поражение двух русских САУ у н.п. Ялинское Донецкой области.

Однако россияне заявили, что это уничтожение именно РСЗО HIMARS – и это несмотря на то, что на фоне кадров уничтожения военной техники раздается украинская музыка – композиция группы ТИК об оленях.

Пользователи соцсетей предполагают, что россияне не имеют никаких успехов на фронте, однако предпочитают отчитываться о хоть что-то таким лживым способом.

Ранее россияне массово распространяли фейки о смерти на войне главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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