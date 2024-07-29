Россию атаковали беспилотники: в двух областях вспыхнули подстанции (видео)

В ночь на 29 июля в нескольких областях россии были зафиксированы взрывы. Огонь охватил электроподстанции в населенных пунктах Орловской и Белгородской областей. Утром Министерство обороны россии сообщило, что в воздушном пространстве над пятью регионами страны якобы было уничтожено 39 дронов.

Об этом пишут российские СМИ. По сообщениям, в Томаровке Белгородской области, произошла атака дронов поздно ночью, в результате чего возник пожар на электроподстанции. Вследствие инцидента жители поселка столкнулись с перебоями в электроснабжении.

В социальных сетях появились видеозаписи, демонстрирующие события в Глазуновке, расположенной на южной оконечности Орловской области россии. Местные жители зафиксировали пролет дрона над их населенным пунктом и последующий взрыв.

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Андрей Кличков, губернатор области, подтвердил факт атаки, сообщив о повреждении электроподстанции.

"Ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", – отметил он.

Утром российского минобороны заявило, что в течение ночи системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 39 украинских дронов над территорией Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областей.

Традиционно, российское министерство обороны не предоставляет информации о последствиях этой атаки.

Напомним, в ночь на 28 июля Курскую область россии атаковали неизвестные БПЛА. Там горела нефтебаза.

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