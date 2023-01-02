Рождественский цветок пуансетия: как правильно поливать, пересаживать и размножать

Растение пуансетия (Poinsettia), также известное как Молочай самый прекрасный или Молочай-рождественский – кустарник из семейства Молочайных. Цветок является символом изобилия и уюта. Пуансетию не случайно называют еще "Рождественская звезда", поскольку в рождественские дни ее яркие цветы-звездочки воспламеняются над зеленью листьев. Точнее говоря, декоративный вид ей придают не цветы, они у нее мелкие, а листья при соцветии, которые ярким венком обрамляют их. Цветок пуансетия достаточно неприхотлива и при создании необходимых условий будет прекрасно расти в домашних условиях.

В природной среде эти вечнозеленые растения могут расти до 3-метровой высоты. Они имеют зеленые листья ланцетной формы. Размер пластинок доходит до 15 см длиной. Наибольшую декоративность кустики приобретают во время цветения.

Хотя родиной растения считаются мексиканские субтропики, пуансетия давно завоевала любовь цветоводов всего мира. Это растение тесно ассоциируется с праздником Рождества.

При выращивании в горшке высота пуансеттии составляет около полуметра. При этом темпы ее роста в благоприятной среде могут оказаться очень высокими. К началу цветения кустик способен вырасти примерно на 30-40 см.

Освещение

Для сохранения хорошей окраски листьев кустика требуется яркий свет. При этом освещение должно быть рассеянным – в полдень пуансетию следует притенять. Можно держать цветок на окнах восточного или западного толка. В период цветения освещенность играет особенно важную роль – оказавшись в слишком темном месте, кустик может сбросить листву. Если природного света не хватает, можно использовать лампы. Чтобы куст развивался равномерно, его следует поворачивать к свету разными сторонами.

При этом цветочные почки куст может заделывать только осенью, во время короткого светового дня. Для более эффектного цветения можно регулировать время освещенности, с вечера до утра на 12-14 часов полностью лишая растение света. Для этого его накрывают непрозрачным пакетом. Такие мероприятия позволят кустикам сформировать красивые прицветники равномерной окраски. При обычном уходе и более длинном световом дне на листьях пуансеты могут образовываться темные точки.

Температура

Пуансетия не любит слишком жаркую погоду и предпочитает постоянное умеренное тепло. Хорошо, если днем температура комнаты не превышает 20-25 градусов, а ночью снижается до 16-18 градусов. Летом можно выносить кустик на воздух. Зимой, когда кустик цветет, в комнате не должно быть ниже 14 градусов. При этом особенно важно не подвергать цветок холоду. Контакт с холодным стеклом и сквозняки могут привести к опадению листьев.

Когда пуансетия уходит в покой, сбрасывает листовые пластинки и останавливает рост, горшок с ней держат в прохладе – около 12 градусов. Важно избегать резкого изменения температурного режима.

Режим полива

Пуансетию следует поливать умеренно в зависимости от просыхания грунтового слоя. Между поливами он должен успевать подсохнуть хотя бы на 1,5 см. Чрезмерное увлажнение или пересушивание почвы будет для растения одинаково вредным.

Для полива используют только мягкую воду; желательно, чтобы ее температура немного превышала комнатную.

Уровень влажности

Летом кустики нередко страдают сухостью воздуха. Пуансетия предпочитает высокую влажность, около 60-65%, поэтому ее можно опрыскивать или увлажнять воздух рядом с ней любыми другими способами. Главное использовать отстоянную или профилированную сравнительно теплую воду. Недостаточная влажность воздуха может привести к потере декоративности кустика или появлению вредителей.

Выбор емкости

Емкость для пуансетии подбирают по размеру – слишком объемный горшок часто приводит к застою воды и болезням цветка. Корни кустика небольшие, поэтому в литровом горшке могут уместиться сразу два черенка. При пересадках новая емкость должна превышать предыдущую примерно на 2 см. Пустоты заполняются свежей землей.

Почва

Для выращивания пуансетии лучше подойдет питательная слабокислая земля. Можно использовать универсальные грунты для молочайных или самостоятельно смешать глинистый дерн с листовым грунтом, песком и торфом (3:2:1:1). Допустимо использование более легких смесей, включающих перегной, торф и разрыхлители (3:2:2). На дно емкости следует заложить дренаж.

Подкормка

Поддерживать красоту пуансетии можно с помощью регулярных подкормок. Весь период развития кустик подкармливают жидкими минеральными удобрениями, внося их дважды в месяц. Подойдут как удобрения для цветущих видов, так и смеси для молочаев или суккулентов. Летом можно вносить раствор коровяка в малой концентрации. В период цветения следует удобрять кустики калием, хотя некоторые цветоводы в этот период, напротив, воздерживаются от любых подкормок. После отцветания пуансетия начинает постепенно переходить в стадию покоя, и в настоящее время перестает нуждаться в дополнительном питании.

Пересадка

Период покоя пуансетии истекает в середине весны. С появлением свежих листьев растение следует пересадить в новый грунт. Корни пуансеттии при этом стараются не повреждать, переваливая растение в новую емкость. Для облегчения процедуры за полчаса до извлечения из горшка куст обильно поливают. Видимые корни необходимо осмотреть на наличие гнили. Потемневшие или поврежденные корни срезают чистым острым инструментом, обрабатывая срезы толченым углем.

После этого пуансетию пересаживают в другой горшок, заполняя пустоты грунтом, но не утрамбовывая его. Пересаженное растение несколько дней удерживают в тени без полива. Такие условия будут способствовать лучшему укоренению. Затем рождественский цветок можно вернуть на светлое место и постепенно восстановить график поливов и опрыскивания. Пересаженное растение не будет нуждаться в подкормке примерно пару месяцев, пока не исчерпает питательные вещества свежей почвы.

Обрезка

Домашняя пуансетия потребует систематической обрезки. Ее проводят после цветения, но до ухода цветка на отдых. Также можно обрезать пуансетию позже – примерно за неделю до того, как период покоя истечет, и растение нужно будет пересаживать. На ней оставляют до 6 сильнейших побегов. Это активизирует рост боковой поросли и сделает крону кустика более аккуратной. Оставшиеся верхушки от срезки можно применять для размножения.

Особенно сильно обрезание нужно растениям, вытянувшимся за период активного роста. Все ветви укорачивают до уровня 10-15 см. Из-за быстрого развития цветка такие обрезки можно проводить по несколько раз в год.

Период покоя

Обычно в пуансетии период покоя начинается сразу после окончания цветения. Когда с кустика опадут прицветники и листья, сухие веточки обрезают, а само растение переносят в прохладу. Поливать ее нужно только понемногу и редко, раз в 7-10 дней. К маю куст должен проснуться.

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