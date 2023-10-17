Розы в саду сильно пострадают, если за ними не ухаживать определенным образом

Приход октября означает, что к началу суровых зимних месяцев необходимо завершить множество садовых работ. Если садоводы ухаживают за своими розами осенью, растения благополучно переживут зиму.

Основными работами по уходу за розами осенью является уборка, удаление зацветших цветков или больной листвы и обрезка. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кустовые розы, скорее всего, вырастают очень высокими. Длинные стебли нужно сократить на треть текущей высоты немедленно.

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Попытайтесь срезать стебли роз чуть выше почки, которая обращена наружу, где это возможно. Условия, которые могут сильно повредить эти необрезанные длинные стебли – ветреная зимняя погода.

Также важно прореживать головки стандартных роз, поскольку их округлые головки могут уловить ветер и даже полностью оторваться во время сильного шторма. В течение месяца садовникам также следует срезать все мокрые, сморщенные цветы роз, чтобы предотвратить загнивание.

Соберите и уберите в мусор любые листья, на которых есть признаки болезни, например плесень или черная пятнистость. Также собирайте любые зараженные листья, которые упали на землю, поскольку они могут переносить болезни из года в год.

Напомним, мы уже писали об универсальном средстве для подкормки цветов.

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