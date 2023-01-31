Руководителя патрульной полиции Львовщины уволят с должности после скандала с подаренным пропуском, но он продолжит работать

Романа Пилипенко уволят с должности главы патрульной полиции Львовщины после скандала с пропуском для девушки и переведут в другую область

Роман Пилипенко будет уволен с должности руководителя управления патрульной полиции Львовщины после громкого скандала с подаренным пропуском. Об этом пишет ТСН.ua, ссылаясь на высокопоставленный источник в МВД.

"Пилипенко будет переведен работать на более низкий пост в другую область", – говорится в сообщении.

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Напомним, глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко оказался в центре громкого скандала из-за того, что подарил своей девушке пропуск для проезда по главной площади города. Она похвасталась подарком в соцсетях, что и вызвало скандал.

"В Сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции. Предварительно, он презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове", – сообщили полицейские.

Отмечается, что девушка Романа Пилипенко – София Софранюк работает помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Андрея Думы. Она также занимает должность главного специалиста отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Ирина Тихолиз, руководитель ЛКП "Ратуша-сервис", которая выдает такие пропуска, заявила, что документ такого образца считается недействительным с марта 2021 года, поскольку Львовский городской совет изменил дизайн пропусков.

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