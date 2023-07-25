Рыбак в США поймал редкую рыбу с 'человеческими зубами' (фото)

Чарли Клинтон, юный рыбак из Оклахомы, поймал редкую рыбу с "человеческими зубами" в пруду. Это рыба паку, извне напоминающая пиранью.

Согласно сообщению Департамента охраны дикой природы Оклахомы (ODWC) в Facebook, рыба которую поймал Клинтон, происходит из семейства Serrasalmidae, и водится в Южной Америке. Точный вид пойманного паку Клинтона неизвестен, но известно, что эта группа достигает длины примерно метра и весит до 40 килограммов.

Сам рыбак сказал, что был удивлен, когда увидел зубы рыбы: "Я знал, что рыбы с зубами – это ненормально. Это было странно. Они были похожи на человеческие и это делало рыбу еще более странной".

Паку имеют уплощенные зубы, похожие на человеческие, являющиеся результатом разнообразной всеядной диеты, включающей мелкую рыбу, ракообразных с твердым панцирем, фрукты и орехи.

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Несмотря на сходство с пираньей, паки не представляют опасности для человека. Однако, как и большинство других инвазивных видов, паки могут оказать негативное влияние на экосистемы, куда они попадают.

"Практика сброса нежелательных домашних животных в водные пути может быть невероятно вредной для местной дикой природы", — написали представители ODWC в сообщении в Facebook.

Отмечается, что это экзотический инвазивный вид, который может нанести ущерб местным экосистемам. В связи с этим рыбаков призывают вылавливать их из рек и прудов, где это возможно. В ODWC добавили, что инвазивные виды являются серьезной проблемой для окружающей среды. Они могут конкурировать с местными видами за ресурсы, вытеснять их из среды обитания и даже вызывать их вымирание.

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