Рыбаки в Австралии вытащили жуткую рыбу, покрытую десятками странных круглых ран (фото)

В Австралии рыбаки выловили рыбу-меч, тело которой было покрыто странными пятнами. Выяснилось, что это раны, которые рыба получила в результате нападения акул-резаков – они присасываются к жертве ртом, а затем начинают вращаться, чтобы своими острыми зубами вырезать из жертвы куски плоти.

Как сообщил рыбак Тони Уокер в своем YouTube-канале, он с товарищами рыбачил у северо-восточного побережья Кораллового моря. Они поймали эту раненую рыбу еще в живых. Однако вскоре она скончалась.

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Издание Live Science пишет, что рыбы-мечи (Xiphias gladius) являются интересными морскими существами, и их часто можно встретить в водах вокруг Австралии и Тасмании. А обитающие в океане акулы-резаки (Isistius brasiliensis) являются одними из самых загадочных хищников. У них есть уникальные челюсти – как формочки для печенья, способные вырезать куски мяса из своей добычи. Эти хищники длиной до 50 сантиметров известны своей агрессивностью и могут нападать на животных гораздо больше их.

Загадочность этих акул состоит в их стратегии охоты. Они могут укрыться от своей добычи, выделяя свет из тела благодаря фотофорам, что делает их невидимыми для других существ. Этот эффект создает впечатление, что акула-резак является небольшой рыбкой, побуждающей других хищников к приступу. Но как только больший хищник приближается, акула раскрывает свои челюсти и наносит решающий удар, откусывая кусок плоти из своей жертвы.

Исследователи заявляют, что акулы-резаки способны атаковать практически все, что двигается у побережья Австралии. Они могут спуститься на глубину, выходя на охоту, и терроризировать животных любого размера, включая китов, косаток, больших белых акул и, как оказалось, рыб-мечей.

Ранее эксперты по дикой природе в Ирландии решили прекратить вскрытие выброшенного на пляж кита. Они опасаются, что туша кита может взорваться.

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