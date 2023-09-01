С 1 сентября украинская церковь переходит на новоюлианский календарь: список праздников
Сегодня, 1 сентября, Православная церковь Украины переходит на новый церковный календарь, что приведет к тому, что церковные праздники в Украине будут отмечать по новоюлианскому стилю.
Согласно решению Священного Синода УПЦ "О внесении изменений в Церковный календарь Православной Церкви Украины", Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь.
Важнейшие церковные праздники, посты, дни памяти святых теперь будут отмечаться на 13 дней раньше.
Какие праздники будут отмечаться в новые даты (календарь главных церковных праздников по новому стилю)
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
14 сентября – Воздвижение Честного Креста.
17 сентября – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
23 сентября – Зачатие Ивана Предтечи.
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
21 октября – Димитровская поминальная суббота.
8 ноября – Собор архистратига Михаила.
21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
30 ноября – Апостола Андрея Первозванного.
6 декабря – Святителя Николая чудотворца.
24 декабря – Рождественский сочельник.
25 декабря – Рождество Христово.
26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.
1 января – Обрезание Господне и память святого Василия Великого.
6 января – Крещение Господне. 2 февраля – Сретение Господне.
25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.
24 июня – Рождество Ивана Предтечи.
29 июня – святых апостолов Петра и Павла.
6 августа – Преображение Господне.
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – Усекновение главы Ивана Предтечи.
Все остальные, несколько меньше праздники, тоже сдвигаются на 13 дней.
Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.
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