С 2023 года в Украине стартовала обязательная программа пенсионного накопления

В Украине с 2023 года начинается обязательное внедрение накопительной пенсии

По словам премьер-министра Украины, суть реформы состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь сразу два пенсионных счета.

Денис Шмигаль сообщил, что правительство имеет 10 приоритетных направлений работы на 2023 год, для того чтобы оно стало годом Победы Украины. Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа фондового рынка и рынка капиталов являются одним из пунктов.

Гражданам Украины уже с 1 января 2023 дали возможность формировать добровольные личные пенсионные накопления, благодаря которым они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы, источник пенсионных выплат.

С 2023 года все трудоустроенные граждане будут иметь 2 пенсионных счета, куда деньги будут поступать сразу из трех источников:

взносы работодателя;

взносы государства на паритетных с работодателем договоренностях;

добровольные взносы граждан.

Таким образом, правительство планирует обеспечить украинцам достойные пенсии. Размер и периодичность накопительных взносов будет определяться плательщиком накопительного взноса и будет неограниченным.

Денежные средства будут вноситься на индивидуальный казначейский пенсионный счет. Плательщик накопительного взноса может уплачивать средства на личный индивидуальный казначейский пенсионный счет или на пенсионный счет другого лица.

Отмечается, что эта реформа не касается украинцев, уже получающих пенсии. Участником плана может быть физическое лицо, которое на дату заключения договора не достигло возраста 65 лет и имеет полную гражданскую дееспособность. Для того чтобы получить вторую пенсию, гражданам придется самостоятельно на них накапливать.

Напомним, украинцам объяснили, можно ли увеличить стаж для пенсии работой за границей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!