С 2023 года в Украине субсидии будут выплачиваться только в денежной форме: где получить

В Украине с 1 января 2023 года льготы на коммунальные услуги будут выплачиваться в денежной форме

Льготы на оплату коммуналки теперь будут выплачиваться только в денежной форме, а получавшим в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Как теперь украинцы могут получить средства от ПФУ, читайте в нашем материале.

Украинцы, получавшие льготы в наличной форме до декабря 2022 года, а также обратившиеся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд перечислит средства на их счета в банках или для выплаты через Укрпочту. Также говорится, что перерасчет через банк или отделение Укрпочты будет зависеть от того, какой способ оплаты избрал получатель льготы.

Украинцы, получавшие льготы в денежной безналичной форме до декабря 2022 года, выплата будет производиться путем перечисления средств на их пенсионные счета в банках или через отделение Укрпочты, где гражданин получает пенсионные выплаты. Для не пенсионеров средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом в Сбербанке. Об открытии такого счета в банке органы ПФУ должны информировать льготников.

Для того чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Сбербанк для заключения договора банковского счета.

Чтобы получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение Укрпочты, льготники должны обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФУ выбранным способом:

лично в любой сервисный центр главного управления ПФУ;

по почте;

через персональный кабинет на интернет-портале электронных услуг ПФУ.

Чтобы получить субсидию, нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы ПФУ, должностных лиц центра предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Подать заявление украинцы могут физически или в онлайн формате. Это можно сделать на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ или на портале Действие.

Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте Минсоцполитики, по ссылке.

Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. То есть, зная доход семьи, можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.

Формула расчета субсидии: плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж

Ранее в ПФУ назвали еще один способ получить субсидию. В частности, во время военного положения украинцы могут рассчитывать на государственную помощь в случае приостановления трудового договора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!