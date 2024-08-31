С августа отдельным категориям украинцев перечислили размер жилищных субсидий: кого это касается

В августе 2024 Пенсионный фонд Украины провел очередной перерасчет жилищных субсидий для украинских домохозяйств. Эта процедура стандартная и проводится дважды в год – в марте и августе. Об этом пишет РБК.

Кого касается перерасчет?

Перерасчет субсидий касается, прежде всего, домохозяйств, у которых в течение последнего полугода существенно изменился доход – как в сторону увеличения, так и уменьшения. Если ваш среднемесячный совокупный доход за последние два квартала отличается от дохода за предыдущие два квартала более чем на 50%, то размер вашей субсидии будет пересмотрен.

Как происходит перерасчет?

Пенсионный фонд автоматически сравнивает доходы домохозяйства за последние четыре квартала. Если обнаружены значительные отклонения, размер субсидии корректируется в соответствии с новыми данными.

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Почему производят перерасчет?

Цель регулярных перерасчетов – обеспечить, чтобы государственная помощь оказывалась тем, кто в ней больше нуждается. Благодаря этому механизму субсидии получают именно те домохозяйства, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги в полном объеме.

Что делать, если вы не согласны с результатами перерасчета?

Если вы считаете, что размер вашей субсидии рассчитан неправильно, вы вправе обратиться в орган, назначивший вам субсидию, с заявлением о пересмотре решения.

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