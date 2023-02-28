С первым днем весны: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках
1 марта – это уже маленький праздник, ведь это первый день весны. Эта дата символизирует начало чего-то нового, перерождения и красоты природы. Если вы хотите, чтобы весна зацвела не только за окном, но и в сердцах ваших близких и друзей – поздравьте их с первым весенним днем с помощью поэзии, теплых слов и приятных открыток-поздравлений.
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Стихи о первом дне весны
***
Пусть согревают душу Вам красотой
Весны хрупкие лепестки,
И разливаются родниковой водой
Любовь и счастье гомонящие ручьи.
***
Тепло и свет разлилось,
Весна волшебная в мир летит.
Все на земле цвести взялось,
Какое это неповторимое мгновение!
Весна! Все зазеленело
Под вечным голубым небом.
И в человеческих душах повеснело,
Все стало чистым и ясным.
***
С первым днем Весны!
И пусть пока морозы
Узоры так искусно
Сплетают на стекле…
Но по ночам же сны
Пропахли все мимозой.
Да! Март вступил в права!
Дорогу же Весне скорей открывай!
***
А в природе уже пахнет весной,
Аромат тот приятен всем.
Белый снег уже не лежит горой,
А родничком поющий побежал.
Чтобы очистить землю и омыть,
И проложить пути для весны.
Хоть зима и заворачивает сердито,
Весна уже приходит во сны.
Идет весна-королева по миру
И поет во все голоса,
И зацветает землю прогретую,
Создаёт удивительные картины красоты.
***
К моему окну
Подошла весна,
Растопилась на оконном стекле
Цветок ледяной.
Сквозь прозрачное стекло
Солнышко зашло
И положило теплую руку
На мой лоб.
Показалось мне,
Что лежу я во сне,
Что поет мне мать
Золотые песни,
Что меня торка
Нежная и легкая,
Как весеннее солнце,
Мамина рука.
***
Весна! весна! — с ночи до утра.
Весна — в окно, на крышу, на шляпу,
весна в колючие вороновые гнезда,
весна на лед и от берегов
на течение, на водоворот, на чёртории
весна правит сердцем, как веслом,
весна сбегает и уходят годы,
уже и вечера впереди бегут.
Поздравления с первым днем весны в прозе
С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а ухмылки и яркие цветы принесут в счастье и радость.
***
Поздравляю с началом весны! Пусть это время станет принести новые изменения, светлые эмоции и свежие чувства!
***
Пусть весна постучит в ваше окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будет на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!
***
С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, положительных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех спешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!
***
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Хочу встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!
Поздравления с первым днем весны в картинках
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