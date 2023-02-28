С первым днем весны: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках

Поздравления с первым днем весны: лучшие картинки, стихи и поздравления своими словами

1 марта – это уже маленький праздник, ведь это первый день весны. Эта дата символизирует начало чего-то нового, перерождения и красоты природы. Если вы хотите, чтобы весна зацвела не только за окном, но и в сердцах ваших близких и друзей – поздравьте их с первым весенним днем с помощью поэзии, теплых слов и приятных открыток-поздравлений.

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Стихи о первом дне весны

***

Пусть согревают душу Вам красотой

Весны хрупкие лепестки,

И разливаются родниковой водой

Любовь и счастье гомонящие ручьи.

***

Тепло и свет разлилось,

Весна волшебная в мир летит.

Все на земле цвести взялось,

Какое это неповторимое мгновение!

Весна! Все зазеленело

Под вечным голубым небом.

И в человеческих душах повеснело,

Все стало чистым и ясным.

***

С первым днем Весны!

И пусть пока морозы

Узоры так искусно

Сплетают на стекле…

Но по ночам же сны

Пропахли все мимозой.

Да! Март вступил в права!

Дорогу же Весне скорей открывай!

***

А в природе уже пахнет весной,

Аромат тот приятен всем.

Белый снег уже не лежит горой,

А родничком поющий побежал.

Чтобы очистить землю и омыть,

И проложить пути для весны.

Хоть зима и заворачивает сердито,

Весна уже приходит во сны.

Идет весна-королева по миру

И поет во все голоса,

И зацветает землю прогретую,

Создаёт удивительные картины красоты.

***

К моему окну

Подошла весна,

Растопилась на оконном стекле

Цветок ледяной.

Сквозь прозрачное стекло

Солнышко зашло

И положило теплую руку

На мой лоб.

Показалось мне,

Что лежу я во сне,

Что поет мне мать

Золотые песни,

Что меня торка

Нежная и легкая,

Как весеннее солнце,

Мамина рука.

***

Весна! весна! — с ночи до утра.

Весна — в окно, на крышу, на шляпу,

весна в колючие вороновые гнезда,

весна на лед и от берегов

на течение, на водоворот, на чёртории

весна правит сердцем, как веслом,

весна сбегает и уходят годы,

уже и вечера впереди бегут.

Поздравления с первым днем весны в прозе

С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а ухмылки и яркие цветы принесут в счастье и радость.

***

Поздравляю с началом весны! Пусть это время станет принести новые изменения, светлые эмоции и свежие чувства!

***

Пусть весна постучит в ваше окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будет на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!

***

С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, положительных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех спешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Хочу встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

Поздравления с первым днем весны в картинках

С первым днем весны 2023

Первый день весны - открытки.

С 1 марта

С первым днем весны

С первым днем весны!

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