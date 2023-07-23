С завтрашнего дня киевлянам возвращают платную парковку: как оплачивать

С понедельника, 24 июля, в Киеве возвращают платную парковку. В частности, оплачивать нужно только в будни с 8:00 до 22:00, тогда как в выходные дни – парковка будет бесплатной.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram. Отметили, что услугу оплатить можно через приложение Киев Цифровой.

На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом – вызывайте полицию, говорилось в сообщении.

Таким образом, для того, чтобы оплатить услугу через Киев Цифровой нужно:

Выбрать "Сервисы водителя", а затем "Почасовая парковка";

выбрать номер авто из списка;

выбрать паркинг. Важно, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении;

нажать "Начать парковку", тогда начнется отсчет времени;

когда авто покинет паркинг, нажмите "Завершить парковку".

Также в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки. Если этого не сделать, парковка завершится автоматически в 22:00. Независимо от местонахождения автомобиля, оплата будет начисляться, пока будет продолжаться парковка в приложении.

В свою очередь, когда общая сумма за почасовую парковку достигнет 100 гривен, произойдет автоматическое списание средств. Однако если сумма будет меньше, то деньги спишет 1 числа следующего месяца. Оплату можно произвести банковской картой, Apple Pay или Google Pay.

Также в приложении можно добавить несколько номеров автомобилей. Однако перед началом парковки нужно будет выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей – поэтому не игнорируйте уведомления об угрозе, также поступающих в Киев Цифровой, добавили в сообщении.

Напомним, опытные водители рассказали, почему важно оставлять руль авто перевернутым и объяснили, как это может оказаться полезным.

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