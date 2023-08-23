Садоводы назвали эффективный метод подкормки астр, если желтеют листья

Астры, как и другие растения, подвержены разнообразным болезням. Одной из распространенных проблем является пожелтение листьев, что может указывать на наличие болезней, таких как фузариоз и черная ножка.

Фузариоз может проявляться через желтые листья, изогнутые бутоны и увядание цветков. Это вызвано грибковым паразитом в почве. Лечение фузариоза сложное, но возможно предотвратить эту проблему. Чтобы избежать этой болезни, каждые 5 лет пересаживайте астры на новое место, которое не имело контакта с инфицированной почвой.

При обработке почвы избегайте использования свежего органического удобрения, такого как свежий навоз. Вместо этого используйте перегной или компост. Для проблемных кислых почв подойдут доломитовая мука и фосфорные удобрения.

Густая посадка может причинить вред, так как корневые шейки должны быть доступны для дыхания. Оберегайте растения от другого вида перенасыщения, предоставляя адекватный корневой и внекорневой уход.

Черная ножка, мучнистая роса, нематоды и желтуха – это другие распространенные болезни астр, которые могут вызвать пожелтение и увядание. При лечении и предотвращении применяйте препараты с мыльной базой или инсектициды.

Для борьбы с мучнистой росой хорошо подойдет препарат Топаз. Ржавчину можно вылечить, подкармливая растения бордоской жидкостью. Профилактика также важна – избегайте посадки астр у хвойных растений.

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Пожелтение листьев может вызвать паразитирование тли или ЦИК. В этих случаях используйте инсектициды. Для борьбы с вертициллензом и мучнистой росой применяйте фундазол.

Подкормка является важным аспектом в выращивании астр. Рекомендуемые трехвитные подкормки, включая аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия на разных стадиях роста растений. Постоянно увлажняйте почву и следите за температурой и влажностью.

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