Садівники назвали ефективний метод підгодівлі айстр, якщо жовтіє листя

Айстри, як і інші рослини, схильні до різноманітних хвороб. Однією з розповсюджених проблем є пожовтіння листя, що може вказувати на наявність хвороб, таких як фузаріоз і чорна ніжка.

Фузаріоз може проявлятися через жовте листя, вигнуті бутони і в'янення квіток. Це викликано грибковим паразитом у грунті. Лікування фузаріозу складне, але можливо запобігти цій проблемі. Щоб уникнути цієї хвороби, кожні 5 років пересаджуйте айстри на нове місце, яке не мало контакту з інфікованим грунтом.

При обробці грунту уникайте використання свіжого органічного добрива, такого як свіжий гній. Замість цього використовуйте перегній або компост. Для проблемних кислих грунтів підійдуть доломітове борошно і фосфорні добрива.

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Густа посадка може завдати шкоди, так як кореневі шийки повинні бути доступні для дихання. Оберігайте рослини від іншого виду перенасичення, надаючи адекватний кореневий і позакореневий догляд.

Чорна ніжка, борошниста роса, нематоди і жовтяниця - це інші поширені хвороби айстр, які можуть викликати пожовтіння і в'янення. Для лікування та запобігання застосовуйте препарати з мильною базою або інсектициди.

Для боротьби з борошнистою росою добре підійде препарат Топаз. Іржу можна вилікувати, підживлюючи рослини бордоською рідиною. Профілактика також важлива - уникайте садіння айстр біля хвойних рослин.

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Пожовтіння листя може викликати паразитування попелиці або ЦВК. В таких випадках використовуйте інсектициди. Для боротьби з вертіціллензом і борошнистою росою, застосовуйте фундазол.

Підгодівля є важливим аспектом у вирощуванні айстр. Рекомендовані тривітні підгодівлі, включаючи аміачну селітру, суперфосфат і сульфат калію на різних стадіях росту рослин. Постійно зволожуйте грунт і стежте за температурою та вологістю.

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