Садоводы назвали главные ошибки, из-за которых газон покрывается пятнами

Уход за газоном важен на протяжении всего года. Это позволит сохранить газон пышным и предотвратить появление пятен.

Впрочем, желтые и коричневые пятна могут появиться на газоне из-за неправильного ухода летом. Это влечет за собой четыре распространенные ошибки, пишет Express.co.uk.

Первой из причин появления пятен является слишком короткое подстригание травы. Это может привести к скальпированию газона и другим проблемам.

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Не подстригайте траву слишком коротко, чтобы ваш газон и сад выглядели здоровыми зимой и летом. В летние месяцы стригите свой газон раз в неделю, если нужно, или каждые две недели, убедившись, что он сух перед стрижкой.

Второй проблемой является неправильная подкормка газона. Во время удобрения важно не подкармливать траву слишком сильно, иначе это может нанести вред, нанеся появление "желтых и коричневых" пятен.

Также нужно регулярно поливать газон, чтобы трава не пересыхала. Лучший способ – поливать с помощью спринклера.

В летние месяцы лучше избегать кошения газона днем, когда солнце находится на самой высокой и жаркой точке. Это может поставить траву под большое давление, с которым она может не справиться, поэтому косите ее утром или вечером.

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