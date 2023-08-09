Садоводы назвали простые средства, которые не дадут котам гадить на участке

Кошки гадят в садах, чтобы обозначить свою территорию и подтвердить свое право собственности на определенную территорию. Узнать, что соседский кот использует сад в качестве личного лотка, может быть неприятно, особенно если кот делает это на клумбах или грядках.

К сожалению, нет законов, которые защищали бы владельцев домов, когда дело доходит до кошек, которые гадят в их садах. Впрочем, садоводы советуют простые способы, позволяющие отучить кошек от этого, пишет Express.co.uk.

Котам не нравится запах апельсинов – апельсинового масла, апельсиновой корки, чего угодно. Поэтому можно положить вокруг сада кожуру цитрусовых.

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Также можно выжать сок лимона вокруг грядок, чтобы остановить кошек. Он действует как сильный аромат, который приравнивается к другому мужскому запаху/территории".

Другие предложения по изгнанию котов включали использование кофейной гущи и разбитой яичной скорлупы. С разбитой по саду яичной скорлупой они больше не будут ходить на участке в туалет.

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